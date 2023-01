Montepaone, la meraviglia dei bambini in visita al “Naturium”

La scoperta di quelle cose semplici che creano sorpresa: le eccellenze agroalimentari del territorio regionale.

C’è meraviglia negli occhi dei bambini che visitano il “Naturium”. Continuano nel visite scolastiche presso la nuova sede di Montepaone, con appuntamenti dedicati alla sostenibilità ambientale e al buon cibo sano e naturale. E per i ragazzi è tutta una scoperta di quelle cose semplici che creano sorpresa: pane, olio, miele, ricotta. Insomma, le eccellenze agroalimentari di un territorio regionale che sa ancora stupire.

Una vera esplosione di felicità, guidata dal racconto di Giovanni Sgrò che, con il suo progetto “Naturium”, ha voluto rappresentare concretamente l’idea di un mondo nuovo: ecologico e aperto al futuro. Tutto in uno spazio fisico e non virtuale, per dire alle nuove generazioni che non tutto si riduce ad “app” e “web” e che la forza delle relazioni è proprio ciò che garantisce il nostro essere “umani”.

Le porte del “Naturium” si sono aperte anche ai minori del progetto “Contesto” di Soverato, a cura dei Salesiani per il sociale Aps e Turismo giovanile sociale Aps. Un incontro aperto da un breve excursus storico sulle straordinarie ricchezze della Calabria, sintetizzato in una brochure recentemente pubblicata nell’ambito delle attività del progetto culturale “Naturium”.

“È straordinario l’entusiasmo dei bambini – il commento di Giovanni Sgrò. – Con le loro visite vogliamo aprire un orizzonte di speranza e cambiamento. Consegniamo a loro il presente, con fiducia”.