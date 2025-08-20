Montepaone, le settimane del Gusto Calabrese Naturium

Insieme per valorizzare le eccellenze con degustazioni e promozioni speciali

Proseguono con successo le Settimane del Gusto Calabrese, il progetto ideato da Naturium in sinergia con gli Urban Market di Satriano e Montepaone, che punta a valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio.

Al centro dell’iniziativa c’è il celebre fico dottato di Cosenza, proposto in versione fresca e secca, un prodotto di altissima qualità che racconta tradizione e saperi antichi tramandati da generazioni. Ma non solo: spazio anche a nocciole, noci e tante altre bontà che arricchiscono la tavola e rappresentano un patrimonio gastronomico da scoprire e difendere.

Il progetto non si limita alla semplice esposizione: prevede attività di sensibilizzazione e informazione, incontri con esperti e produttori, degustazioni gratuite e sconti su referenze selezionate, con l’obiettivo di avvicinare i consumatori a una cultura del cibo più consapevole e legata al territorio.

Un’iniziativa che unisce gusto e conoscenza, contribuendo a rafforzare il legame tra comunità e tradizione calabrese.

“Il fico dottato di Cosenza – sottolinea Giovanni Sgrò – non è solo un frutto, ma un simbolo di identità calabrese. Rappresenta la capacità della nostra terra di custodire saperi antichi e di trasformarli in eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale. Promuoverlo insieme ad altre produzioni locali significa non solo far conoscere il gusto autentico della Calabria, ma anche sostenere filiere agricole che danno lavoro, futuro e dignità al nostro territorio. Il consumatore ha un ruolo decisivo: scegliendo questi prodotti sostiene la biodiversità, premia la qualità e diventa parte di un percorso di consapevolezza che va ben oltre il semplice atto d’acquisto. Le Settimane del Gusto Calabrese vogliono essere proprio questo: un invito a ritrovare nei sapori le nostre radici e, nello stesso tempo, a immaginare un modello alimentare e sociale più giusto e sostenibile”.