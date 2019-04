Montepaone, libertà e impegno nel racconto di Bernard Dika

Partecipata iniziativa con gli studenti del Comprensivo. Domani l’Alfiere della Repubblica farà tappa a Cassano e a Cardinale

La necessità dell’impegno. I valori di libertà e democrazia che la Costituzione ci garantisce. La forza del cambiamento che non richiede proiezioni future, a lungo termine, ma uno sguardo immanente sul presente, sull’oggi. Questi i temi che l’Alfiere della Repubblica Bernard Dika ha discusso con gli studenti dell’Istituto comprensivo di Montepaone Lido. Introdotto dal saluto del dirigente scolastico, Renato Daniele, Dika ha parlato a braccio per oltre un’ora, in un’aula gremita e attenta, riservando la parte finale del suo intervento alle richieste di ulteriore approfondimento da parte dei ragazzi. Domande che sono state tantissime, sincere e spontanee.

Bernard Dika ha raccontato aneddoti, si è soffermato sulle storie di personaggi noti, come Gino Bartali e don Pino Puglisi, e di altri meno noti che, spesso nel silenzio, hanno lavorato con generosità per gli altri, per il bene comune, soprattutto in difesa dei più deboli. Ha poi spiegato le ragioni del suo peregrinare, in lungo e in largo, in giro per l’Italia, per stimolare “uno sguardo diverso” sul nostro Paese. Un orizzonte di speranza, quello disegnato dal ventenne Alfiere della Repubblica, che ha conquistato la platea del comprensivo di Montepaone Lido.

Dika ha raccolto il plauso del sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello, che ha assistito alla relazione ed è intervenuto per complimentarsi pubblicamente con il giovane studente toscano, apprezzandone le qualità civili e morali.

Domani, martedì 16 aprile, due le iniziative in programma con Bernard Dika in Calabria: alle ore 9 a Cassano, presso l’Istituto superiore “Erodoto di Thurii” in primo piano i temi dell’impegno ecologico con “Maneggiare con cura, non esiste un Pianeta B”; alle ore 18 l’Alfiere della Repubblica tornerà in provincia di Catanzaro, a Cardinale, nella sala consiliare comunale, per un dibattito su “Immigrazione e tutela dei diritti umani”.

Iniziativa, quest’ultima, promossa dal locale circolo del Pd, alla quale parteciperà anche il deputato Antonio Viscomi. Mercoledì 17 aprile alle ore 9 tappa conclusiva all’Itas “Chimirri” di Catanzaro per un incontro con gli studenti sul tema “Cittadini oggi”.