Montepaone Lido, un viaggio nei sapori antichi: pane e olio protagonisti al Naturium

Un appuntamento con il gusto e la tradizione: farine di grani antichi della Sila e olio bio di Stalettì al centro dell’evento promosso dal progetto “Connessione Sud”. La nutrizionista Eleonora Nardo dialogherà con i presenti

Una celebrazione dei sapori autentici e delle tradizioni locali si terrà mercoledì 4 dicembre alle ore 11 presso il Naturium di Montepaone Lido. L’iniziativa, promossa dal Progetto Culturale Naturium nell’ambito del progetto “Connessione Sud”, offrirà una degustazione gratuita di pane e olio, due simboli della cucina mediterranea e della cultura contadina.

Al centro dell’evento ci saranno le farine di grani antichi dell’Azienda Agricola Granata di Spezzano della Sila (CS) e l’olio biologico dell’Azienda Agricola Blandini di Stalettì (CZ).

Le farine, prodotte a partire da varietà antiche coltivate nel cuore del Parco Nazionale della Sila, sono macinate a pietra per preservarne i profumi e le caratteristiche nutrizionali.

L’olio, invece, rappresenta l’eccellenza della produzione calabrese, frutto di un’agricoltura attenta alla sostenibilità e al rispetto della natura.

Ad arricchire l’esperienza, la dott.ssa Eleonora Nardo, nutrizionista laureata magistrale in Scienze della Nutrizione Umana presso l’Università della Calabria e specializzata in dieta mediterranea, guiderà i presenti in un dialogo sui benefici di una dieta sana e consapevole.

Con il suo studio privato a Gagliato, la dott.ssa Nardo si occupa di piani alimentari personalizzati, spaziando da condizioni fisiologiche a problematiche come obesità, diabete e disturbi alimentari.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Giovanni Sgrò, promotore del Progetto Culturale Naturium, per far conoscere e apprezzare le ricchezze del territorio calabrese. “Connessione Sud” si propone di creare ponti tra le eccellenze locali e i consumatori, mettendo al centro prodotti unici e storie di sostenibilità.

L’evento sarà un’occasione per riscoprire sapori antichi, dialogare con esperti e sostenere un modello di sviluppo che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni calabresi.