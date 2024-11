Montepaone, l’innovazione calabrese protagonista al Naturium

Tecnologia e creatività meridionale in mostra nell’ambito del programma “Connessione Sud”

Il progetto culturale Naturium prosegue il suo cammino di scoperta e promozione delle eccellenze meridionali, nell’ambito del programma di sensibilizzazione “Connessione Sud”. Venerdì 15 novembre, dalle ore 10 alle 12, presso il Naturium di Montepaone Lido, si terrà un evento all’insegna della tecnologia e dell’innovazione, con la presentazione di un robot all’avanguardia progettato dalla startup calabrese TOD System, con sede a Davoli Marina (CZ).

Un appuntamento che intende celebrare il connubio tra innovazione e territorio, mettendo in luce le capacità delle giovani realtà del Sud Italia.

La startup TOD System è un esempio concreto di come le eccellenze locali possano crescere e affermarsi nel campo della tecnologia avanzata. Fondata nel 2019, l’azienda è composta da un team di ingegneri ed esperti che mirano a trasformare i processi industriali e manifatturieri, grazie all’impiego della robotica collaborativa, dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet of Things. Durante l’evento al Naturium, i partecipanti potranno conoscere il robot di servizio sviluppato da TOD System in collaborazione con Keenon Robotics, pensato specificamente per il settore retail, con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza del cliente e supportare il personale nelle attività di routine.

Il robot è dotato di un sistema di navigazione autonoma e di una serie di sensori avanzati, che gli consentono di muoversi in modo sicuro anche in ambienti complessi e affollati. Le sue funzionalità di assistenza comprendono il monitoraggio delle scorte, la segnalazione di anomalie nel negozio e la fornitura di informazioni personalizzate ai clienti, rendendolo un valido alleato per il personale del punto vendita. Grazie all’integrazione con l’inventario, il robot può monitorare la disponibilità dei prodotti e agevolare la gestione delle scorte, garantendo una maggiore efficienza operativa e migliorando l’interazione con la clientela.

Il fondatore di Naturium, Giovanni Sgrò, ha sottolineato l’importanza di iniziative come “Connessione Sud” per mettere in luce il potenziale delle eccellenze meridionali: “Il Sud è una terra ricca di intelligenze, inventiva, innovazione e capacità imprenditoriale. Dobbiamo dare spazio a chi ha il coraggio di innovare e di investire sul nostro territorio.

TOD System è l’esempio di come la nostra regione possa essere all’avanguardia in settori chiave per il futuro. La mia idea potrebbe essere quella di utilizzare il robot per collegarsi da remoto con i clienti e fargli scegliere online i prodotti, guardando direttamente da casa gli scaffali”. Naturium continuerà a sostenere e promuovere queste realtà, “affinché le idee del Sud possano crescere e fare la differenza”