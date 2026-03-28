Montepaone: Migliarese annuncia la candidatura: “Resto in campo”

Mario Migliarese, sindaco uscente di Montepaone, ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni amministrative del prossimo 24 maggio. Alla guida del comune ionico da dieci anni, Migliarese si presenterà nuovamente alla guida della lista civica Montepaone Riparte.

L’annuncio arriva in un momento in cui il comune registra una crescita significativa: Montepaone conta oggi oltre 6.000 abitanti, un dato che il sindaco legge come segnale di una comunità in salute. «Non è solo un numero», ha dichiarato Migliarese, «è il segno di una comunità viva, che attrae, che trattiene, che cresce».

Nel suo messaggio ai cittadini, il primo cittadino ha ripercorso il decennio di amministrazione, rivendicando i risultati ottenuti e il posizionamento del comune come punto di riferimento nell’intera provincia catanzarese. «Siamo ripartiti con molta determinazione», ha affermato, «e passo dopo passo abbiamo costruito qualcosa di solido».

Migliarese ha lanciato anche un avvertimento esplicito: «Non possiamo disperdere il lavoro fatto. Non possiamo lasciare queste nuove responsabilità all’improvvisazione di pochi».

Il candidato si presenterà con la squadra di Montepaone Riparte al completo, che ha già avviato il lavoro programmatico in vista del voto.