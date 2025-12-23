Montepaone, Natale etico e solidale: Don Roberto Corapi al Naturium tra territorio e consumo consapevole

Libera Terra e Altromercato al centro della proposta natalizia. Sgrò: «Una scelta di valori, prima ancora che di prodotti»

Nel tempo dei regali, quando il consumo rischia di diventare gesto automatico, c’è chi sceglie di fermarsi e dare un significato diverso al Natale. È quanto accaduto al Naturium, che ha ospitato Don Roberto Corapi, sacerdote da sempre impegnato nella promozione della legalità, della giustizia sociale e dei percorsi di riscatto delle comunità, in occasione della presentazione dei regali di Natale equi e solidali, frutto di una scelta chiara e coerente: puntare su Libera Terra e Altromercato, due realtà simbolo di legalità, giustizia sociale ed economia responsabile.

L’incontro non è stato solo un momento di presentazione commerciale, ma un’occasione di riflessione pubblica sul senso del dono e sulla responsabilità individuale che ogni acquisto porta con sé. I prodotti di Libera Terra, nati sui terreni confiscati alle mafie e restituiti alla collettività attraverso il lavoro delle cooperative sociali, raccontano una storia di riscatto e di impegno civile. Quelli di Altromercato parlano invece di filiere trasparenti, rispetto dei lavoratori e sostenibilità ambientale, in un’ottica globale di equità.

A sottolineare il valore di questa scelta è stato Giovanni Sgrò, fondatore del progetto Naturium, che da tempo ha orientato la propria attività verso un modello etico e territoriale:

«Da tempo con Naturium abbiamo fatto una scelta che va nel campo dei prodotti etici del territorio, perché crediamo fortemente in certi valori. Il Natale è il momento giusto per ribadirlo: ogni acquisto può essere un atto di responsabilità».

Parole che trovano concretezza in una proposta che unisce qualità, identità locale e impegno sociale, trasformando il regalo in un messaggio. La presenza di Don Roberto Corapi ha rafforzato il significato dell’iniziativa, richiamando l’attenzione sul legame tra legalità, comunità e scelte quotidiane.

In un contesto in cui il consumo è spesso slegato dalle conseguenze sociali ed economiche, l’esperienza del Naturium dimostra che un’altra strada è possibile: regalare non solo un prodotto, ma una storia, un valore, una presa di posizione. Un Natale diverso, che parla di futuro.