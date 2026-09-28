Montepaone, Naturium a sostegno dello sport e delle nuove generazioni

Una mattinata di confronto, formazione e partecipazione, con i giovani atleti protagonisti e un filo conduttore preciso: il rapporto tra alimentazione, benessere e prestazione sportiva.

Si è concluso con grande partecipazione l’incontro promosso da Naturium a Montepaone Lido insieme al Nuovo Basket Soverato, che ha visto la presenza della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza.

Particolarmente seguito l’intervento del dottor Ugo Cotilli, che ha costruito un percorso completo attraverso i diversi momenti della giornata alimentare dello sportivo: dalla colazione agli spuntini, dalla preparazione all’allenamento fino al recupero successivo allo sforzo. Un approfondimento pensato in particolare per i giovani cestisti presenti, ma con indicazioni che Cotilli ha ricondotto più in generale alle esigenze di chi pratica attività fisica, dal calcio alla corsa, dalla palestra alle altre discipline sportive.

Al centro dell’incontro sono tornati più volte alcuni concetti chiave: qualità degli alimenti, varietà della dieta, corretta distribuzione dei nutrienti e attenzione all’integrazione solo quando realmente necessaria.

«Per uno sportivo è fondamentale curare l’alimentazione nell’arco di tutta la giornata, dalla colazione agli spuntini fino al recupero», ha spiegato Cotilli, soffermandosi in particolare sul valore nutrizionale degli alimenti biologici e poco trasformati.

Secondo il medico, la qualità delle materie prime e la presenza di nutrienti, fibre, proteine e carboidrati a più lento assorbimento possono contribuire a fornire energia in maniera più graduale, evitando eccessive oscillazioni e sostenendo l’organismo durante l’attività fisica.

Cotilli ha inoltre insistito sul concetto di alimento integro e monoingrediente, collegandolo a una concezione della nutrizione basata sulla semplicità e sulla riconoscibilità di ciò che viene portato in tavola. «Il cibo deve nutrire in maniera graduale, completa e coerente con le necessità dell’organismo, soprattutto quando viene sottoposto a un allenamento intenso», ha sottolineato nel corso dell’incontro.

Durante la mattinata è stato proposto anche un approfondimento visivo attraverso immagini di alimenti osservati ad alto ingrandimento, utilizzate da Cotilli per illustrare la propria tesi sulla diversa struttura tra prodotti trattati e non trattati. Il medico ha descritto questo aspetto come un modo per spiegare, anche visivamente, il rapporto tra qualità dell’alimento e risposta dell’organismo.

A fare da cornice all’incontro, l’entusiasmo dei ragazzi del Nuovo Basket Soverato, che hanno seguito con attenzione e partecipato al confronto con domande e curiosità legate alle proprie esperienze di allenamento.

Una presenza particolarmente significativa anche sul piano personale per Cotilli, che ha ricordato il proprio legame con il basket soveratese e con una realtà sportiva nella quale ha giocato in passato.

Soddisfazione anche da parte di Roberta Ussia, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra Naturium e la società sportiva. «Si conclude una giornata importante realizzata insieme al Basket Soverato. Abbiamo parlato di nutrizione, buoni ingredienti, integrazione e benessere dello sportivo, ma sono temi che riguardano tutti», ha spiegato Ussia. Un’attenzione particolare è stata rivolta proprio al rapporto tra sport e giovani, considerato uno dei terreni sui quali Naturium intende continuare a investire anche nei prossimi mesi. «Per Naturium è importante affrontare questi argomenti e sostenere realtà che lavorano con le nuove generazioni. Il basket rappresenta da tanti anni un punto di riferimento per il territorio di Soverato e siamo felici di accompagnare questa esperienza», ha aggiunto Ussia.

Naturium sarà infatti sponsor del Nuovo Basket Soverato, consolidando una collaborazione che punta a unire promozione dell’attività sportiva, educazione alimentare e cultura del benessere.

La mattinata di Montepaone Lido ha così trasformato il tema dell’alimentazione in un momento concreto di formazione: non una semplice lezione teorica, ma un dialogo diretto con chi ogni giorno si allena, affronta gare, fatica, recupero e ricerca della migliore condizione possibile. Un incontro che ha messo idealmente insieme ancora una volta la tavola e il parquet, partendo da un principio semplice: la preparazione di uno sportivo non comincia soltanto in palestra o sul campo, ma anche dalle scelte che compie quotidianamente a tavola.

Giovanni Sgrò, fondatore del progetto: «Oggi Naturium rappresenta, a nostro avviso, una vera innovazione nel panorama nazionale: non semplici negozi, ma autentici Wellness Shop, spazi nei quali biologico, naturale e dietetico convivono all’interno di un’unica visione del benessere. È questa l’identità che vogliamo costruire e rafforzare. Grazie alla società, ai ragazzi e anche ai tanti clienti che hanno seguito con interesse il seminario e apprezzato la degustazione».