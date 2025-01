Montepaone, Naturium al fianco delle donne: raccolta solidale promossa dalla CISL Calabria

Nei punti vendita si possono donare cosmetici per le vittime di violenza

Il progetto culturale Naturium aderisce con entusiasmo alla campagna solidale promossa dal Coordinamento Politiche di Genere FNP CISL Calabria, un’iniziativa nata per sostenere le donne vittime di violenza di genere. Da oggi sarà possibile partecipare a questo gesto di solidarietà donando cosmetici e prodotti per l’igiene personale presso i punti vendita Naturium e Ard Discount di Montepaone Lido.

La campagna, avviata a livello nazionale in collaborazione con la FNP CISL Trentino, mira a fornire un aiuto concreto alle donne ospitate nelle case rifugio, restituendo loro dignità, autostima e speranza attraverso il simbolico gesto della cura di sé. La cura personale non è solo una questione estetica, ma un atto di amore verso se stessi che può aiutare a riscoprire la propria forza interiore dopo aver subito traumi profondi.

Il progetto, che ha un respiro interregionale, si inserisce nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne e rappresenta un impegno collettivo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Naturium, con la sua vocazione per la sostenibilità e la consapevolezza sociale, rafforza così il proprio ruolo di promotore del benessere e della solidarietà.

Tutti i cittadini sono invitati a contribuire, facendo una piccola donazione che può fare una grande differenza nella vita di chi sta cercando di ricostruire il proprio futuro. Per partecipare basta recarsi nei punti vendita aderenti e consegnare i prodotti che si desidera donare. “Un’iniziativa concreta, un messaggio di speranza: insieme, è possibile combattere la violenza e costruire un futuro migliore” il commento dell’avvocato Roberta Ussia, rappresentante del progetto culturale Naturium.