Montepaone, Naturium apre le porte alla bellezza consapevole

Il 27 febbraio una giornata dedicata alla skincare naturale, tra salute della pelle, sostenibilità e uso corretto dei cosmetici bio

Una giornata dedicata alla cura della pelle del viso, del collo e del corpo, pensata per donne e uomini, all’insegna della consapevolezza, della sostenibilità e della salute.

È questo lo spirito dell’incontro in programma il 27 febbraio 2026 su iniziativa del progetto culturale Naturium, che ospiterà, nella sede di Montepaone Lido, in via Nazionale, l’iniziativa “La beauty di Helan”.

Per l’intera giornata, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30, i partecipanti potranno ricevere consigli personalizzati di skincare e approfondire le corrette pratiche di trattamento viso e collo antirughe, grazie alla presenza di Nicoletta Morelli, estetista qualificata, make up artist, visagista e armocromista.

Al centro dell’incontro, l’educazione a un uso corretto dei cosmetici: quando applicare creme e sieri, in quale ordine, dopo quali trattamenti, evitando sovrapposizioni inutili e rituali inefficaci. Un approccio che punta non solo a migliorare l’aspetto della pelle, ma anche a ottimizzare la spesa, spesso appesantita da prodotti utilizzati in modo improprio o superfluo.

Particolare attenzione sarà dedicata alla zona del collo, una delle aree più delicate del corpo umano. Qui la pelle è più sottile e permeabile e si trova in prossimità di importanti centri ormonali: per questo, spiegano gli esperti, è fondamentale scegliere prodotti adeguati e limitare l’esposizione a profumi e sostanze chimiche aggressive, spesso presenti nella cosmesi tradizionale.

In questo contesto si inserisce il valore delle formulazioni bio e naturali proposte da Helan – Cosmesi di laboratorio, da sempre orientata a una bellezza che tutela non solo l’estetica, ma anche il benessere complessivo della persona. Creme e trattamenti pensati per rispettare la pelle, riducendo il rischio di assorbimenti indesiderati e favorendo un equilibrio più naturale.

L’iniziativa guarda anche all’evoluzione dei comportamenti sociali: la skincare maschile, un tempo considerata esclusivamente femminile, è oggi una pratica sempre più diffusa e consapevole. L’incontro si propone quindi come uno spazio inclusivo, aperto a chiunque voglia prendersi cura di sé in modo informato.

Una giornata, dunque, che unisce educazione, prevenzione e cultura della bellezza, trasformando il gesto quotidiano della cura del corpo in un atto di responsabilità verso se stessi e verso l’ambiente.