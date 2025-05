Montepaone, Naturium celebra la Festa della Mamma: informazione, sconti e gratitudine per un futuro più consapevole

Domenica una doppia iniziativa: focus sull’alimentazione biologica per i bambini e buono sconto per tutte le mamme

Il progetto culturale Naturium si prepara a celebrare la Festa della Mamma con un’iniziativa che unisce attenzione alla salute, spirito di comunità e concretezza. Domenica prossima, negli omonimi punti Naturium di Montepaone e Rende, tutte le mamme riceveranno un buono sconto di 5 euro, mentre una speciale attività informativa sarà dedicata ai migliori prodotti biologici per l’alimentazione dei più piccoli.

Un gesto semplice ma significativo, in piena coerenza con la filosofia Naturium: un luogo in cui fare la spesa diventa esperienza, dove può capitare di essere accolti da un buon caffè o da un bicchiere d’acqua fresca nelle giornate più calde. Un piccolo mondo che mette al centro il cliente, non come consumatore, ma come persona.

A ribadirlo è il fondatore di Naturium, Gianni Sgrò, che sottolinea: «La gratitudine la vogliamo esprimere apprezzando e notando le piccole e grandi gioie che ci circondano: i clienti che entrano nel nostro negozio, la sicurezza di aver fatto scelte di qualità, freschezza e prezzo corretto. Così aiutiamo ciascuno a fare acquisti in linea con le proprie aspettative».

Sgrò, infine, lancia un messaggio di speranza e impegno condiviso: «Operare in Calabria significa impegnarsi forse un po’ di più, ma vogliamo farlo trasmettendo note positive, senza rassegnazione. Ognuno può essere parte di un cambiamento, nella speranza che sia collettivo».

Naturium rinnova così il suo stile fatto di autenticità e valori, celebrando le mamme e l’importanza quotidiana di scelte consapevoli.