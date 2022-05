Montepaone, Naturium festeggia tutte le mamme con fiori di geranio

Domenica 8 maggio iniziativa in collaborazione con Urban Market

Naturium festeggia le mamme di tutto il mondo con fiori di geranio. Piante che il progetto culturale distribuirà domenica 8 maggio a Montepaone in collaborazione con l’Urban Market di via Nazionale. Il supermercato, infatti, abbinerà ad ogni 10 euro di acquisti una delle bellissime piante in vaso preparate per l’occasione da Naturium.

“L’occasione per celebrare la forza e il coraggio delle nostre care mamme – spiega una nota di presentazione dell’iniziativa – pensando, in particolare, alle mamme ucraine in fuga dalla guerra. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza a loro e a tutte le mamme con un geranio, fiore simbolo di grande resistenza e vitalità. I gerani, infatti, da sempre considerati i re indiscussi di balconi e terrazze, sono facilissimi da coltivare e offrono una bellissima fioritura. Nell’aromaterapia vengono utilizzati per la fondamentale proprietà equilibratrice del sistema nervoso”.

La stessa iniziativa verrà ripetuta a Satriano Marina (Simply Market) e Rende (Galleria Marconi). Appuntamento, dunque, l’8 maggio per festeggiare con Naturium!