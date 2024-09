Montepaone, Naturium: “La carta dedicata a te promuove la qualità del territorio”

Il progetto culturale sposa l’iniziativa solidale del Governo con un paniere di prodotti che valorizzano il Mezzogiorno

Il progetto culturale Naturium, ideato da Giovanni Sgrò, ha deciso di offrire il proprio contributo all’iniziativa della “Carta dedicata a te”, la prepagata solidale del Governo destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Nei punti vendita di Montepaone, Satriano e Rende, la carta viene utilizzata dai cittadini per acquistare un paniere di prodotti attentamente selezionati, che privilegiano la qualità e il legame con il territorio.

“La nostra missione è sempre stata quella di coniugare l’etica con la qualità dei prodotti offerti”, spiega Giovanni Sgrò, fondatore di Naturium. “Con la carta dedicata a te, abbiamo visto un’opportunità per sostenere non solo le famiglie in difficoltà, ma anche i produttori locali del Sud Italia, rispondendo così alla campagna Connessione Sud. L’obiettivo è incentivare il consumo di prodotti di qualità del Mezzogiorno, una scelta che aiuta l’economia locale e offre ai nostri clienti alimenti genuini”.

Il paniere offerto da Naturium include una varietà di prodotti alimentari locali, che riflettono l’eccellenza gastronomica del Sud. “La qualità è al centro di tutto ciò che facciamo”, continua Sgrò. “Ogni prodotto che mettiamo a disposizione con questa iniziativa è il risultato di una selezione attenta, che guarda al benessere dei nostri clienti e alla valorizzazione delle risorse del territorio”.

Con questa iniziativa, Naturium dimostra come una prepagata solidale possa diventare un volano per il consumo responsabile e la crescita economica locale.