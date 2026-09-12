Montepaone, Naturium punta sui prodotti monoingrediente: «Meno trasformazioni e più attenzione alle etichette»

Giovanni Sgrò rilancia la cultura del biologico e invita i consumatori a privilegiare alimenti con pochi ingredienti e lavorazioni essenziali. Dai prodotti per la colazione alla pasta, fino alla cosmetica naturale: «Leggere le etichette significa scegliere con maggiore consapevolezza»

Tornare all’essenziale, imparare a leggere le etichette e privilegiare, quando possibile, prodotti caratterizzati da un solo ingrediente o da formulazioni semplici e riconoscibili. È questa la nuova campagna di sensibilizzazione che Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium, intende promuovere partendo da uno dei principi che, sottolinea, appartengono da sempre alla cultura del biologico.

«Nel mondo biologico – spiega Sgrò in un incontro a Montepaone – abbiamo storicamente privilegiato prodotti monoingrediente oppure caratterizzati da liste di ingredienti molto ridotte. Oggi, invece, si parla sempre più frequentemente di alimenti molto processati, con etichette particolarmente lunghe, numerosi additivi e lavorazioni complesse».

Da qui l’idea di richiamare l’attenzione dei consumatori sulla semplicità della composizione degli alimenti, trasformando la lettura dell’etichetta in un vero e proprio gesto di consapevolezza quotidiana.

Secondo Sgrò, infatti, una delle caratteristiche distintive dell’offerta biologica è proprio la ricerca di aziende capaci di ridurre al minimo trasformazioni e ingredienti non necessari.

«Nel biologico tutto questo trova molto meno spazio – osserva il fondatore di Naturium – perché da sempre cerchiamo di individuare le migliori aziende che lavorano con pochi ingredienti e attraverso processi orientati alla naturalità e alla qualità del prodotto».

Una filosofia che, per Naturium, interessa numerose categorie merceologiche: dalle creme spalmabili ai prodotti per la prima colazione, dalle farine alla pasta, fino agli alimenti freschi che quotidianamente arrivano sui banchi.

Il messaggio centrale della campagna sarà dunque rivolto direttamente al consumatore: fermarsi qualche secondo in più davanti allo scaffale, leggere ciò che è scritto sull’etichetta e valutare non soltanto il prezzo o l’aspetto del prodotto, ma anche il numero e la tipologia degli ingredienti utilizzati.

«Vogliamo sensibilizzare sempre di più le persone affinché leggano con attenzione le etichette – prosegue Sgrò – e orientino la propria alimentazione, per quanto possibile, verso prodotti che abbiano subito poche trasformazioni e che mantengano maggiormente la propria integrità originaria».

In questa prospettiva si inserisce l’attenzione di Naturium verso il monoingrediente, cioè verso quei prodotti la cui composizione è ridotta all’essenziale.

«Riteniamo di avere selezionato alcune delle migliori proposte presenti sul mercato in questo ambito – sottolinea Sgrò – e sentiamo anche il dovere di far conoscere maggiormente prodotti semplici, facilmente reperibili e capaci di inserirsi in uno stile alimentare più consapevole».

Ma il concetto non si limita all’alimentazione. Naturium intende estendere la stessa riflessione anche alla cosmetica naturale e biologica, valorizzando formulazioni semplici e principi attivi chiaramente identificabili.

Sgrò cita, tra gli esempi, “La Saponaria”, marchio di cosmetica naturale presente nell’offerta Naturium.

«Anche nella cosmetica – evidenzia – è possibile cercare prodotti basati su principi attivi ben identificati e scegliere aziende che hanno costruito la propria filosofia sulla naturalità delle formulazioni. La Saponaria rappresenta per noi un esempio significativo e Naturium ne propone i prodotti con l’obiettivo di offrire alternative biologiche anche per la cura della pelle e i trattamenti estetici».

La campagna sui monoingredienti diventa così, nelle intenzioni del fondatore di Naturium, qualcosa di più di una semplice iniziativa commerciale: un invito a recuperare un rapporto più diretto e consapevole con ciò che si acquista e si utilizza quotidianamente.

Per Sgrò, infatti, il primo strumento a disposizione del consumatore resta il più semplice: l’etichetta.

Meno ingredienti, maggiore comprensibilità e attenzione alla qualità delle materie prime: è da qui che Naturium vuole ripartire per promuovere una cultura del consumo fondata sulla consapevolezza delle scelte.