Montepaone – Nota del Movimento politico “Impegno e Solidarietà”

Il Movimento politico “Impegno e Solidarietà” già presente in Consiglio Comunale tra i banchi dell’opposizione, in vista delle prossime elezioni amministrative intende avviare un Laboratorio Politico Programmatico promuovendo una serie di incontri per confrontarsi sulle questioni che riguardano il futuro politico-amministrativo di Montepaone. Obiettivo prioritario è quello di ricollocare il cittadino al centro di ogni processo decisionale, recuperando l’etica della responsabilità e promuovendo l’ascolto, la partecipazione ed il confronto. Sui grandi temi che interessano la nostra comunità, emerge quotidianamente la condivisione di un giudizio insufficiente sull’operato dell’attuale amministrazione che ha disatteso le aspettative degli elettori e ha portato l’Ente al dissesto finanziario.

Di fronte alle numerose questioni irrisolte è più che mai necessario costruire un fronte ampio e aperto. Offriremo il nostro contributo di idee e proposte sulle quali coinvolgeremo tutti coloro i quali intendono contribuire per migliorare il nostro paese. Prima ancora di ragionare sulle candidature sarà necessario analizzare a fondo i temi che riguardano il nostro paese ed occorrerà farlo assieme alle forze politiche, ai gruppi, alle associazioni, agli operatori economici, ai commercianti e ai cittadini tutti, offrendo loro uno spazio aperto di confronto e di dialogo. Forti delle competenze e dell’esperienza maturata in questi anni tra i banchi dell’opposizione, lavoreremo per portare avanti punti programmatici ben definiti e realmente attuabili e giungere così alla formulazione di un programma politico dinamico, concreto e soprattutto credibile. Prima ancora che sui nomi occorre ragionare su un programma pensato e costruito assieme alla società civile.

È necessario che le forze locali che si riconoscono in un comune ideale si adoperino tutte assieme per un progetto comune perché Montepaone recuperi quel ruolo di guida e di riferimento territoriale che per storia e natura le compete, ma che negli ultimi anni ha smesso di rappresentare. Assieme, e con assoluta chiarezza sin dall’inizio, si recupererà la guida amministrativa del nostro paese. Fuori dalle vecchie logiche della contrattazione politica, occorrerà intraprendere un percorso che segni un cambio di passo deciso e che sia nuovo rispetto agli schemi che hanno animato le ultime tornate elettorali. Occorre un approccio sinergico nella costruzione di una nuova proposta amministrativa, un progetto politico civico e moderno in grado di affrontare le prossime sfide.

La squadra che si proporrà a guida futura della nostra comunità, dovrà scaturire dal confronto costruttivo, frutto di intese basate su chiarezza, lealtà, competenza e collegialità, concetti irrinunciabili per rilanciare le sorti del nostro comune. Restando assieme, e con assoluta trasparenza, ogni traguardo sarà possibile. È questo il terreno su cui intendiamo misurarci ed impegnarci in prima fila con più forza e determinazione per la costruzione di una realtà più aperta al confronto e all’ascolto dei problemi nell’ottica di una visione comune e partecipata con i paesi vicini. Andando oltre le facili promesse elettorali, l’impegno sarà innanzitutto quello di garantire una crescita qualitativa dell’agire tale da rendere possibile la trasformazione delle odierne difficoltà, non soltanto di natura economico-fìnanziaria, in nuove opportunità di lavoro, di sviluppo economico e di crescita democratica.