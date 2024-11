Montepaone, ondata di solidarietà per Giovanni Sgrò dopo il raid notturno al suo punto vendita

Una regione abbraccia l’imprenditore, simbolo di onestà e impegno civico, dopo il colpo subito da una banda di ladri

Un’ondata di solidarietà sta travolgendo Giovanni Sgrò, noto imprenditore di Montepaone Lido, da sempre impegnato in battaglie per la legalità e il benessere del territorio.

Nella notte, il suo punto vendita ARD è stato vittima di un raid da parte di una banda di ladri che, divelta una finestra confinante con un’area demaniale, si sono introdotti nel negozio utilizzando una fiamma ossidrica.

L’obiettivo dei malviventi erano le casse del supermercato, dalle quali hanno prelevato una cifra irrisoria, residuato della giornata, mentre i danni materiali riportati superano di gran lunga il valore del bottino.

L’allarme è scattato quasi immediatamente, ma i ladri sono riusciti a dileguarsi nella notte prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Adesso i carabinieri della Compagnia di Soverato stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza per cercare indizi sui responsabili.

Nonostante una delle telecamere sia stata danneggiata dai ladri, le altre hanno continuato a registrare e potrebbero fornire informazioni utili per le indagini.

Giovanni Sgrò è conosciuto e apprezzato non solo come imprenditore, ma anche come cittadino profondamente impegnato nel miglioramento del suo territorio. Sempre in prima linea per la legalità, promotore di iniziative sociali e culturali, spesso in televisione con commenti e riflessioni, Sgrò rappresenta un modello di riferimento per la comunità locale e oltre.

Ed è per questo che, nelle ore successive al furto, molte persone hanno voluto esprimergli la propria vicinanza, andando direttamente al negozio per offrirgli un abbraccio, una parola di conforto o semplicemente una presenza fisica di supporto.

“Non mi piegherò di fronte a questo episodio”, ha dichiarato Sgrò. “Continuerò a fare quello che faccio per la mia famiglia, per i miei dipendenti e per il territorio che amo. Queste cose accadono ovunque, non solo qui, e non possiamo lasciarci abbattere. È un contesto difficile, è vero, ma siamo pronti a combattere ogni giorno, senza mai mollare”. L’imprenditore ha voluto ringraziare pubblicamente i tanti amici, clienti e concittadini che nelle ultime ore si sono recati presso il suo punto vendita per fargli sentire il loro sostegno.

Quella di Giovanni Sgrò è la risposta di un uomo che non si lascia intimorire, che continua a credere nel valore dell’impegno e nella possibilità di costruire un futuro migliore per la sua terra. Una Calabria che, di fronte alle difficoltà, sa unirsi e reagire con solidarietà e dignità. Un segnale forte che, nonostante tutto, risuona come una promessa di resistenza e speranza.