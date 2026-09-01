Montepaone ottiene il finanziamento regionale “Calabria Attrattiva”: approvato il progetto “Montepaone Connect”

Il Comune di Montepaone è tra gli enti beneficiari dell’Avviso Pubblico della Regione Calabria “Calabria Attrattiva – Accoglienza, Reti Territoriali e Valorizzazione per i Comuni della Calabria”, grazie all’approvazione del progetto “Montepaone Connect: Mobilità Integrata tra Borgo e Mare per la Valorizzazione Territoriale”.

L’iniziativa, finanziata , è finalizzata a rafforzare l’attrattività turistica del territorio attraverso interventi e servizi capaci di migliorare la connessione tra il centro storico e la zona marina, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario della comunità.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere una mobilità più sostenibile e una migliore fruizione delle risorse territoriali, creando un sistema integrato di accoglienza in grado di offrire ai visitatori un’esperienza più completa e accessibile.

«L’ammissione a finanziamento del progetto “Montepaone Connect” rappresenta un importante risultato per la nostra comunità e conferma la capacità dell’Ente di cogliere le opportunità offerte dalla programmazione regionale», dichiara il Sindaco. «Si tratta di un intervento che contribuirà a rafforzare l’immagine di Montepaone come destinazione turistica moderna, accogliente e sostenibile, valorizzando il legame tra il borgo storico e il litorale, due realtà che rappresentano il cuore della nostra identità».

L’Avviso regionale punta a sostenere i Comuni calabresi nella realizzazione di progetti innovativi dedicati all’accoglienza, alla valorizzazione territoriale e alla costruzione di reti capaci di incrementare la competitività turistica dei territori.

Con questo finanziamento, Montepaone compie un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e promozione delle proprie eccellenze, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella realizzazione di strategie finalizzate allo sviluppo sostenibile, al miglioramento dei servizi e alla valorizzazione delle risorse locali.