Montepaone ottiene un finanziamento di 200Mila € per il ripristino ambientale

Il Comune di Montepaone, guidato dal sindaco Mario Migliarese, ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro dalla Regione Calabria per il ripristino ambientale delle aree demaniali lungo il corso d’acqua Fiumarella.

L’intervento interesserà in particolare la zona di Sant’Angelo, località che durante la stagione estiva registra un’elevata affluenza di residenti e turisti grazie alla sua vicinanza al mare.

Il risanamento ambientale dell’area riveste un’importanza strategica non solo per la tutela dell’ecosistema fluviale, ma anche per la valorizzazione turistica del territorio.

Il progetto, approvato con Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 25 novembre 2025, è stato selezionato nell’ambito dell’Avviso Pubblico promosso dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Calabria, finalizzato a finanziare interventi di tutela e risanamento ambientale sul territorio regionale.

L’intervento, che riveste carattere di urgenza e necessità pubblica, consentirà di restituire alla comunità e ai visitatori un’area naturale bonificata e valorizzata, con ricadute positive sulla qualità ambientale, sulla tutela della salute dei cittadini e sull’attrattività turistica della costa ionica catanzarese.

Il finanziamento conferma l’attenzione della Regione Calabria verso le amministrazioni locali impegnate nella difesa del territorio, sostenendole con strumenti concreti capaci di produrre risultati tangibili per le comunità.