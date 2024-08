Montepaone, Palazzo Cesare Pirrò: il 14 agosto, concerto del M° Daniele Zirilli

Clementi, Beethoven e Liszt per il secondo appuntamento di Riflessi sonori Piano Festival

Dopo il grande successo del concerto di apertura della terza edizione del Festival pianistico “Riflessi sonori” ‒ organizzato dall’Associazione culturale omonima ‒ sotto la direzione artistica del M° Davide Cerullo, Montepaone si prepara ad accogliere ora il M° Daniele Zirilli, pianista dal grande curriculum artistico, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali.

Il dettaglio del programma che verrà eseguito a Montepaone il 14 agosto alle 21:30: la Sonata op. 50 n. 3 “Didone abbandonata” di M. Clementi, in cui emergono in pieno le caratteristiche proprie del pianismo del compositore, da molti definito preromantico, dalle sonorità piene e vigorose ai contrasti tra legato e staccato; la Sonata op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna” di L. van Beethoven, brano celebre dall’incommensurabile potenza emotiva; infine, Années de pèlerinage “Après une lecture du Dante” di F. Liszt, raffigurazione sonora dei tre momenti emblematici del poema dantesco.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero 338.9908800 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica pianofestival.montepaone@gmail.com.

Si ringraziano il comune di Montepaone per il patrocinio e tutti gli sponsor aderenti per il sostegno, ricordando che il Palazzo sarà aperto dalle 21:00 per consentire di prendere posto comodamente.

Laura Montuoro