​Montepaone pronta a brillare: a Ferragosto arrivano i tradizionali fuochi d’artificio sul mare

La magia del Ferragosto si appresta a illuminare il litorale calabrese. Il Comune di Montepaone ha ufficializzato il programma per i festeggiamenti della notte più attesa dell’estate, offrendo a cittadini, turisti e visitatori uno spettacolo pirotecnico sul mare.
L’appuntamento con lo spettacolo
L’evento, intitolato “Fuochi di Ferragosto”, si terrà nella serata di sabato 15 agosto. Allo scoccare della mezzanotte (ore 24:00), il cielo sopra la costa si tingerà di luci e colori per celebrare il culmine delle festività estive.
La location
Per permettere a tutti di godere al meglio della vista, la postazione scelta è situata lungo il Lungomare di Montepaone, precisamente nell’area di spiaggia libera compresa tra il Lido Azzurro e il Brondi’s Beach. Un punto strategico che offrirà un’ampia visibilità da diverse zone del litorale.
L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza e gli ospiti della cittadina a partecipare all’evento per condividere insieme un momento di festa e di grande suggestione sulle rivolette del mare.