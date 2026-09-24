Montepaone, pubblicato l’avviso per la gestione del Canile Rifugio Comunale

Un nuovo passo concreto nella tutela degli animali e nella lotta al randagismo. La struttura comunale di località Pietra della Guardia sarà affidata, attraverso una procedura pubblica e comparativa, a un Ente del Terzo settore.

Il Comune di Montepaone compie un importante passo verso la piena operatività del Canile Rifugio Comunale, pubblicando l’avviso pubblico per l’individuazione di un Ente del Terzo settore cui affidare la gestione della struttura e dei servizi connessi alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo.

Il canile, situato in località Pietra della Guardia, località Ceramido, è destinato al ricovero, alla custodia, al mantenimento e alla cura dei cani randagi catturati sul territorio comunale e non altrimenti ricollocabili. La struttura dispone di una capienza massima di 90 cani.

Un risultato particolarmente significativo è rappresentato dall’acquisizione del parere igienico-sanitario favorevole dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, prot. n. 119828 del 2 settembre 2026, rilasciato a seguito delle verifiche effettuate sulla struttura e della riscontrata sussistenza, per quanto di competenza del Servizio Veterinario, dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Non solo ricovero, ma benessere e adozioni

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di fare del Canile Rifugio non un semplice luogo di custodia, ma una struttura orientata al benessere degli animali e alla promozione delle adozioni.

L’avviso prevede infatti attività di ricovero, alimentazione, igiene e cura quotidiana, rapporti con il Servizio Veterinario dell’ASP, gestione dei registri, promozione delle adozioni e dei percorsi di ricollocazione degli animali e rapporti con il territorio. Sono inoltre previste specifiche attività per la gestione e manutenzione della struttura e l’adozione delle procedure di biosicurezza.

Particolare rilevanza viene attribuita proprio alle adozioni: nella valutazione delle proposte saranno considerati i percorsi di adozione facilitata, gli affidi temporanei e gli stalli, le adozioni a distanza, le attività di comunicazione e il follow-up successivo all’adozione.

Una procedura aperta al Terzo settore

La gestione sarà affidata attraverso una procedura comparativa rivolta agli Enti del Terzo settore in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso, nell’ambito del modello di amministrazione condivisa previsto dal Codice del Terzo settore. La convenzione avrà una durata di 36 mesi.

Gli Enti interessati potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 2 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso.

Le domande potranno essere trasmesse anche tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.montepaone.cz.it, indicando nell’oggetto“Avviso selezione gestione Canile Rifugio – art. 56 CTS”.

Dichiarazione del Sindaco di Montepaone

«Con questa procedura vogliamo consegnare alla comunità una struttura capace di garantire cura, sicurezza e dignità agli animali, ma soprattutto vogliamo costruire un modello che punti sulle adozioni e sul rapporto con associazioni, volontari e territorio. Il contrasto al randagismo passa dalla qualità della gestione, dalla prevenzione e dalla capacità di trovare una famiglia agli animali ospitati. L’apertura del Canile Rifugio rappresenta un ulteriore risultato concreto per Montepaone e per la tutela del territorio».

L’avviso e la relativa documentazione sono pubblicati all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune