Montepaone, realizzato il 16° murale nel centro storico

L’iniziava rientra nell’ambito del proge o permanente “Il Borgo in arte” ideato e curato dall’Associazione Culturale Ri…Vivi…Amo Montepaone.

Si arricchisce di un altro murale il centro storico di Montepaone, grazie all’Associazione Culturale Ri…Vivi…Amo Montepaone che dal 2014 con l’avvio del proge o “Borgo in Arte” si è prodigata per valorizzare l’abitato e dare vita ad una vera e propria “pinacoteca” itinerante. L’opera realizzata nella prima decade del mese di agosto dall’artista Leonardo Fiuto Cannistrà, è dedicato ai pastori, custodi del tempo.

Come per le altre opere, l’obie vo che ci si è propos è stato quello di affidare e tramandare, a raverso il linguaggio universale dell’arte, un pezzo di memoria colle va. Il murale raffigura infa un pastore che tra il verde delle colline e l’azzurro del mare Jonio, medita con il suo gregge davan a un’alba che simboleggia l’inizio di un nuovo ciclo di vita, il risveglio della natura e il ritorno al lavoro quo diano con il proprio gregge.

Rappresenta la fine del buio e dei pericoli della no e, portando con sé speranza, ordine e una rinnovata connessione con la terra. Rappresenta la ripresa di un cammino, quello an co della transumanza. Un eterno errare fa o di silenzi, di contemplazione e di connessione tra l’uomo, la terra e gli altri esseri del creato. Il murale vuole quindi omaggiare un altro pezzo perduto della nostra storia, quella della pastorizia.

Nell’ambito dell’attività di ricerca, che ha preceduto la realizzazione dell’opera, sono state raccolte le ul me fon orali da parte di chi ancora bambino accompagnava il nonno o il papà pastore nello svolgimento dell’a vità.

Riemergono vividi i ricordi degli inverni fa di spostamento verso quei terreni più scoscesi, a sud verso il mare o delle afose giornate es ve quando il gregge si spostava verso l’entroterra, in quei terreni che confinano con i Comuni di Gasperina e di Centrache, alla ricerca di un ciuffo di erba ancora verde.

Durante queste giornate calde, i pastori, verso mezzogiorno, si ritrovavano nei pressi del torrente Grizzo e qui sostavano per abbeverare il gregge e godere del fresco delle querce, consumavano il pranzo e riposavano su un le o improvvisato di felci. La vita del pastore scorre lenta, scadenzata dagli stessi gesti , che si rinnovano di stagione in stagione.

Un lavoro antico, senza sosta, perennemente in cammino e regolato sui ritmi della natura e degli animali. Il gregge, che il pastore insieme al fedele cane deve proteggere, rappresenta la sua ricchezza. Da esso ricava la lana e il la e per produrre i formaggi e la ricotta: merci preziose per il sostentamento della famiglia.

L’Associazione Culturale Ri…Vivi..Amo Montepaone attraverso il murale vuole rendere omaggio a tu i pastori di Montepaone e alla pra ca millenaria della pastorizia per il suo immenso valore ecologico, economico e culturale.

Come anticipato, anche questo dipinto si inserisce all’interno del proge o permanente Borgo in Arte, ideato per raccontare e tramandare la nostra storia e identità, ma anche per valorizzare e rigenerare spazi e vie del paese. L’invito che si vuole porgere è dunque quello di visitare il centro storico affidandosi all’itinerario tracciato dai murales, un nuovo modo di entrare in connessione con il borgo e con la sua narrazione.