Montepaone riscopre le sue radici: un convegno tra storia, toponomastica e identità culturale

Nella suggestiva cornice del centro storico, confronto tra luoghi, nomi e memoria collettiva

Riscoprire le proprie radici per costruire una consapevolezza nuova del territorio. È questo il cuore pulsante del convegno “Montpaon – Runci – Montepaone.

Storia e toponomastica del territorio”, in programma mercoledì 6 agosto 2025 alle ore 21.30 nella Sala Convegni di Palazzo Pyrrò, nel centro storico della cittadina ionica.

Un appuntamento culturale di spessore, promosso da un’ampia rete associativa – L’Occhio del Pavone, L’Arca, Ri…vivi…amo Montepaone, con il patrocinio del Comune, della Pro Loco Mons Pavonis e della stessa associazione culturale cittadina – per aprire una riflessione ampia sul significato dei luoghi, dei nomi e delle trasformazioni storiche che hanno attraversato Montepaone nei secoli.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Mario Migliarese, di Massimiliano Cappuccino per L’Occhio del Pavone, di Manuel Rubino, presidente della Pro Loco, e di Anna Migliano, presidente dell’associazione Ri…vivi…amo Montepaone, sarà Francesca Robertiello ad aprire ufficialmente i lavori, con un intervento dal titolo “L’occasione di un convegno”, che ben inquadra il valore di un’iniziativa culturale capace di mettere al centro la comunità e la sua storia.

Al centro della serata, l’intervento del prof. Ulderico Nisticò, storico, docente e scrittore, che relazionerà su “Storia, luoghi, tradizioni, problemi aperti”, offrendo una panoramica densa e appassionata sulle origini del borgo, sulle dinamiche toponomastiche (dal misterioso “Montpaon” al moderno Montepaone), sulle stratificazioni culturali che hanno segnato l’identità del territorio e sulle attuali criticità legate alla conservazione del patrimonio e alla valorizzazione delle risorse locali.

A moderare l’incontro Giovanna Vecchio, che guiderà il dibattito, stimolando riflessioni e interventi dal pubblico.

Un evento che unisce ricerca storica, impegno civile e amore per le proprie origini. Un segno importante per la comunità montepaonese, chiamata oggi più che mai a interrogarsi sulle sue radici per proiettarsi, con coscienza e visione, verso il futuro.