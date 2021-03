Montepaone, scuole e luoghi di aggregazione chiusi fino al 31 marzo

Nuova ordinanza per il Comune di Montepaone disposta dal sindaco Mario Migliarese a seguite dei contagi da covid19 in aumento verificatisi nei Comuni vicini. Le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado (fatta eccezione degli asilo nido 0-3 anni) saranno sospese a decorrere da domani fino al 31 marzo.

Sempre fino al 31 marzo il sindaco Migliarese ha disposto la chiusura di giardini, aree verdi comunali, parchi gioco, piazze, spiagge, lungomare e luoghi di aggregazione in genere. Per quanto riguarda l’attività motoria all’aperto, nell’ordinanza si legge che si potrà svolgere dalle 5 alle 8.