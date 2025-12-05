Montepaone, Show Cooking Naturium: mamme entusiaste e un trionfo di cucina mediterranea

Una mattinata dedicata alla cucina naturale, ai prodotti biologici e al legame con il territorio. Protagonisti il nutrizionista Francesco Lembo e lo chef Gianpiero Menniti. Annunciata una nuova edizione a gennaio.

Si è svolto presso il Naturium di Montepaone Lido il primo Show Cooking dedicato alle mamme dell’Istituto Comprensivo locale, un appuntamento che si è trasformato rapidamente in un’esperienza ricca di partecipazione, curiosità e consapevolezza. Sin dalle prime ore del mattino l’atmosfera era quella delle grandi occasioni: ingredienti disposti con cura, profumi mediterranei nell’aria e una platea attenta, desiderosa di conoscere nuovi modi per cucinare in maniera più sana e sostenibile.

A coordinare la mattinata è stato il nutrizionista dott. Francesco Lembo, affiancato dallo chef Gianpiero Menniti, mentre la collaborazione con l’istituto scolastico – guidato dalla dirigente Anna Alfeo – ha confermato un’alleanza educativa destinata a proseguire, con un secondo appuntamento già programmato per fine gennaio.

Giovanni Sgrò, promotore del progetto culturale Naturium, ha ribadito che “l’evento non solo ha rispettato le attese, ma le ha ampiamente superate”. Le mamme si sono mostrate contentissime, coinvolte in ogni passaggio e animate da un’interazione continua con i relatori.

Una soddisfazione condivisa che, agli occhi degli organizzatori, rappresenta la prova di quanto il pubblico sia oggi pronto ad accogliere una cultura alimentare più consapevole, attenta alla qualità e al valore dei prodotti.

Durante la lezione, il dott. Lembo ha guidato le partecipanti alla scoperta di una cucina più naturale, soffermandosi sulle tecniche di cottura sane e sull’importanza di ridurre l’esposizione a sostanze dannose, come l’acrilammide che si sviluppa nelle fritture.

La sua spiegazione ha trovato un forte riscontro nella scelta di privilegiare cotture al forno o a basse temperature e nel proporre piatti che mettessero in evidenza l’abbinamento virtuoso tra legumi e cereali.

Un tema, questo, particolarmente sentito perché radicato nella tradizione mediterranea e rafforzato dall’utilizzo di farine pregiate, come quella di grano Cappelli macinata a pietra dal mulino bio di Mario Squillacioti di Guardavalle.

Un prodotto che incarna l’idea stessa della filiera locale: grani antichi, tecniche artigianali, attenzione al terreno e un risultato finale che parla di identità e qualità.

Accanto ai cereali, un ruolo centrale è stato riservato all’olio extravergine d’oliva biologico, presentato personalmente da Giuditta Blandini dell’omonima azienda agricola di Squillace.

La produttrice, presente in sala, ha raccontato con orgoglio le caratteristiche del suo nuovo olio, ricco di polifenoli e capace di coniugare profumo, gusto e proprietà nutraceutiche oggi sempre più riconosciute dalla ricerca scientifica internazionale.

Un momento particolarmente apprezzato, che ha permesso alle partecipanti di vedere e ascoltare direttamente chi produce ciò che arriva sulle loro tavole: un modo per rendere il cibo non solo un nutrimento, ma un ponte tra persone, luoghi e storie.

Grande successo, inoltre, per lo chef Gianpiero Menniti, capace di conquistare la platea con un approccio alla cucina che unisce precisione tecnica e passione autentica.

La preparazione dal vivo di una maionese leggera è diventata il simbolo stesso della giornata: un gesto semplice trasformato in un’occasione educativa, con spiegazioni chiare, consigli pratici e un entusiasmo contagioso.

Le mamme hanno seguito ogni passaggio con interesse, ponendo decine di domande e partecipando con una vivacità che ha sorpreso lo stesso chef, rimasto colpito dall’attenzione e dalla curiosità dimostrate.

Tra i temi più significativi affrontati nel corso dell’evento, quello del non-spreco ha occupato un posto di rilievo. Giovanni Sgrò ha spiegato come la scelta di prodotti biologici, spesso percepiti come più costosi, si riveli in realtà un investimento intelligente: alimenti di qualità durano di più, si consumano fino all’ultimo e consentono un risparmio concreto nelle famiglie.

L’esempio del pane è stato illuminante: quello convenzionale tende a seccarsi in fretta e una parte finisce spesso nella spazzatura, mentre un pane biologico può mantenersi per molti giorni, riducendo drasticamente gli sprechi domestici. Una riflessione pratica che ha trovato immediata risonanza tra le partecipanti, abituate a confrontarsi con questo problema quotidiano.

A conclusione della mattinata, ogni mamma ha ricevuto il ricettario Naturium Mediterranee, una raccolta di piatti semplici, genuini e replicabili, pensati per valorizzare gli ingredienti del territorio e offrire un’alternativa concreta alle abitudini alimentari più industrializzate.

Le partecipanti sono uscite con il sorriso, molte con la promessa di condividere le ricette con amiche e parenti, confermando così la vocazione divulgativa dell’iniziativa.

Questa prima edizione si è rivelata un vero successo, non solo per la qualità dell’offerta proposta ma soprattutto per l’atmosfera di comunità creata attorno al cibo e alla cultura del benessere.

Naturium, l’Istituto Comprensivo e i professionisti coinvolti hanno dato vita a un modello virtuoso: un incontro che non si limita a insegnare ricette, ma diffonde un’idea di alimentazione che tutela la salute, sostiene il territorio e valorizza chi lo abita.

L’appuntamento di gennaio, già annunciato, sarà l’occasione per proseguire un percorso che unisce educazione, gusto e natura in un’unica direzione: quella di una cucina davvero mediterranea, consapevole e sostenibile.

