Montepaone si prepara alla festa: il 13 settembre “Summer & Friend” in piazza San Francesco di Paola

Montepaone si veste d’estate per un ultimo grande appuntamento di socialità e divertimento. Sabato 13 settembre 2025, a partire dalle ore 20.30, la piazza San Francesco di Paola, nella zona Lido, ospiterà la manifestazione “Montepaone Summer & Friend”, una serata pensata per unire musica, spettacolo ed enogastronomia.
A fare da madrina all’evento sarà Claudia Celi, Miss Calabria, che accompagnerà il pubblico in un programma ricco di ospiti e sorprese.
Tra i protagonisti della serata figurano Tonino Pironaci, cabarettista molto apprezzato nel panorama locale, e Luca Leone, showman noto per le sue performance coinvolgenti. Spazio anche ai grandi successi degli anni ’80 e ’90 con Master Jay DJ, che animerà la piazza con una selezione di brani disco per tutte le età.
Non mancheranno i momenti di convivialità grazie agli stand enogastronomici e alla birra alla spina, pensati per accompagnare il pubblico in una serata che unisce gusto e intrattenimento.
“Montepaone Summer & Friend” si preannuncia dunque come un’occasione speciale per salutare l’estate insieme, in un’atmosfera di festa, musica e amicizia.