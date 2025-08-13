Montepaone, Sidney Rotundo chiude in bellezza il Riflessi Sonori Piano Festival

Sotto la direzione artistica di Davide Cerullo, la quarta edizione segna nuovi successi: qualità, pubblico e sostegno del territorio per un evento ormai di riferimento

Con l’applauditissimo recital della giovane pianista Sidney Rotundo, si è conclusa a Palazzo Cesare Pirrò, a Montepaone, la quarta edizione del Riflessi Sonori Piano Festival, rassegna che ha portato a Montepaone alcune delle più brillanti voci pianistiche del panorama nazionale.

Il programma di Rotundo – con pagine di Brahms, Bach, Chopin e Liszt – ha rappresentato l’ultimo capitolo di un’edizione che ha visto un susseguirsi di serate di altissimo livello, dal preludio di aprile con il Concerto n. 2 di Rachmaninov eseguito dallo stesso direttore artistico Davide Cerullo, fino a Francesco Scaramuzzino, Allegra Ciancio ed Elisa Luna De Rango.

“È per me un piacere dirigere questo festival pianistico, vedendolo crescere anno dopo anno in ogni aspetto”, ha dichiarato Cerullo, pianista di fama internazionale e cuore pulsante della rassegna, capace di coniugare visione artistica, valorizzazione dei giovani talenti e radicamento nel territorio.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Riflessi Sonori, presieduta dalla prof.ssa Laura Montuoro, si svolge con il patrocinio del Comune di Montepaone e il sostegno di importanti realtà imprenditoriali locali, tra cui Naturium Cibo e Natura di Giovanni Sgrò. “Un’iniziativa che porta prestigio alla nostra comunità e che intendiamo sostenere con convinzione”, ha sottolineato il sindaco Mario Migliarese. “Come progetto Naturium siamo davvero orgogliosi di aver sostenuto una manifestazione di così altissima qualità artistica come il Riflessi Sonori Piano Festival. – ha dichiarato Giovanni Sgrò – Il pregio di questa iniziativa non risiede solo nel livello degli artisti e nella cura della direzione artistica, ma anche nella scelta della location: il cuore del centro storico di Montepaone, un contesto di straordinaria bellezza che offre suggestioni uniche al pubblico e che, soprattutto, contribuisce a diversificare l’offerta culturale ed estiva del nostro territorio, non limitandola alla sola zona a mare. È questo il segno di una comunità che cresce valorizzando tutte le sue anime, dal borgo alla costa, e noi siamo felici di esserne parte attiva”.

“Questa quarta edizione del Riflessi Sonori Piano Festival – ha commentato la presidente Laura Montuoro – ci riempie di orgoglio. Abbiamo visto crescere il festival in qualità, pubblico e prestigio, grazie alla straordinaria direzione artistica di Davide Cerullo e al sostegno di partner sensibili come Naturium e del Comune di Montepaone. Il nostro impegno è continuare a portare in Calabria musica di eccellenza, capace di emozionare e unire la comunità”.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il vero termometro del successo del Riflessi Sonori Piano Festival resta la partecipazione sempre numerosa e calorosa di un pubblico che, serata dopo serata, ha trasformato ogni concerto in un’esperienza condivisa.

Questa edizione 2025 conferma Riflessi Sonori come uno degli appuntamenti culturali più attesi della regione, capace di unire eccellenza artistica e partecipazione popolare, in un crescendo che lascia ben sperare per il futuro. Fotografie ufficiali a cura di Antonio Pittelli e Luna Loiero.