Montepaone, sport e alimentazione al Naturium: focus sui “monoingredienti” con il Nuovo Basket Soverato

Domenica 27 settembre a Montepaone il “Wellness Shop Naturium” ospita atleti, tecnici e dirigenti della società cestistica. Con Roberta Ussia e Ugo Cotilli si parlerà di nutrizione, performance e recupero. Degustazione speciale e partecipazione gratuita

Alimentazione consapevole, attività sportiva e benessere saranno al centro dell’incontro in programma domenica 27 settembre, dalle ore 11 alle 12, presso Naturium a Montepaone, con la partecipazione al completo della squadra del Nuovo Basket Soverato, insieme ad allenatori e dirigenti.

L’iniziativa sarà dedicata alla proposta Naturium dei “monoingredienti” applicata allo sport, con un approfondimento sul ruolo che gli alimenti vegetali, semplici e poco trasformati possono avere nella dieta di chi pratica attività fisica.

Ad aprire l’incontro sarà Roberta Ussia, avvocato esperta in diritto agroalimentare, che presenterà il progetto “Wellness Shop Naturium”. Gli approfondimenti scientifici saranno invece affidati al dott. Ugo Cotilli, che in una prima parte sintetica introdurrà alcuni dei temi centrali della nutrizione sportiva, lasciando poi spazio soprattutto alle domande dei giovani atleti e al confronto diretto.

Tra gli alimenti al centro dell’appuntamento figurano cereali integri biologici, olio extravergine di oliva biologico, legumi, frutta secca come mandorle, noci e nocciole, insieme a preparazioni pensate per una prima colazione nutriente e basate su un numero molto ridotto di ingredienti.

Cotilli approfondirà, in particolare, cosa mangiare e quanto tempo prima di un allenamento o di una gara per sostenere al meglio la prestazione. Un altro tema sarà quello del recupero post allenamento, con particolare attenzione alla distribuzione dei nutrienti e ai meccanismi utili a favorire il recupero e la supercompensazione.

Spazio anche al ruolo dei macronutrienti nell’alimentazione dello sportivo e al tema dell’integrazione: quando può essere realmente necessaria, come va valutata e perché non dovrebbe sostituire una dieta completa ed equilibrata.

Durante la mattinata sarà proposta anche una speciale degustazione delle creme elaborate dal team Naturium, realizzate con ingredienti come noci, mandorle, nocciole, datteri, carrube e cacao. Preparazioni pensate per coniugare gusto e semplicità, inserendosi nella filosofia Naturium di un’alimentazione integrale e basata su ingredienti riconoscibili.

L’obiettivo dell’incontro sarà quindi quello di parlare ai ragazzi in maniera concreta, partendo dalle loro esigenze quotidiane: cosa mangiare prima di scendere in campo, come recuperare dopo lo sforzo, quali nutrienti sono davvero indispensabili e quando, invece, il ricorso agli integratori rischia di diventare inutile.

A rappresentare il Nuovo Basket Soverato saranno lo staff tecnico e dirigenziale della società: il presidente Biagio Anastasio, il vicepresidente Valerio Cuteri, il segretario e tesoriere Domenico Tiani, il responsabile della prima squadra DR1 Saverio Francesco Tuccio, l’addetto stampa Stefano Costarella e Pantaleone Gagliardi. Presenti anche coach Fabio Pirillo, l’assistant coach Domenico Palaia e l’istruttore minibasket Saverio Lupica, insieme agli atleti.

La conferenza è aperta a tutti e a partecipazione gratuita. Al termine sarà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.

Un appuntamento che mette insieme divulgazione scientifica, sport e cultura dell’alimentazione, con un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani: la performance non nasce soltanto dall’allenamento, ma anche dalla qualità delle scelte compiute ogni giorno a tavola.