Montepaone, torna il servizio navetta: ecco gli orari da venerdì 19 dicembre

Un nuovo tassello si aggiunge ai servizi per la cittadinanza di Montepaone. L’Amministrazione Comunale ha annunciato ufficialmente la ripresa del servizio navetta, un collegamento fondamentale per unire le diverse anime del territorio, dalla zona costiera al borgo storico.

L’iniziativa mira a facilitare gli spostamenti di residenti e turisti, riducendo l’impatto del traffico veicolare privato e garantendo il diritto alla mobilità.

I dettagli del servizio

​Il servizio sarà attivo dalla giornata di venerdì 19 dicembre 2025. Sono state previste quattro corse principali per coprire le fasce orarie mattutine, garantendo il collegamento tra la zona marina e il centro collinare.

Di seguito il prospetto ufficiale delle partenze:

​Da Montepaone Lido:

​Prima corsa: ore 8.30

​Seconda corsa: ore 11.30

​Da Montepaone Centro:

​Prima corsa: ore 9.00

​Seconda corsa: ore 12.30

Un servizio per la comunità

​La riattivazione della navetta rappresenta un segnale di attenzione verso le esigenze della popolazione, in particolare per coloro che necessitano di spostarsi tra il Lido e il Centro senza dover usufruire di mezzi propri.