Montepaone, turisti austriaci scelgono la Calabria d’inverno

In visita al Naturium, l’accoglienza di Sgrò: “Episodi che confermano quanto potenziale ha il nostro Sud”

Montepaone ospita turisti anche a novembre. Un gruppo di austriaci, in visita nel borgo costiero calabrese, ha fatto tappa presso il punto vendita Naturium.

Erano attratti dalla presenza di prodotti biologici, testimoniando anche un interesse per le produzioni tipiche del territorio.

“Ho avuto il piacere di dialogare con questi ospiti internazionali – racconta Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium – e sono rimasto colpito dalla loro volontà di trasformare una semplice vacanza nella scelta di stabilirsi definitivamente qui da noi, nei nostri piccoli centri del Soveratese. Apprezzano profondamente la peculiare conformazione del nostro territorio, dove in pochi chilometri si può godere del mare, delle colline e della montagna”.

L’imprenditore, promotore della campagna “Connessione Sud”, coglie l’occasione per una riflessione più ampia: “Questo episodio ci dimostra ancora una volta l’enorme potenziale inespresso del nostro Sud. È giunto il momento di trasformare queste potenzialità in realtà concrete. Il turismo destagionalizzato, l’interesse per i nostri prodotti e per il nostro territorio ci indicano la strada: dobbiamo investire in un’accoglienza strutturata e in una promozione territoriale che valorizzi le nostre eccellenze durante tutto l’anno. Solo così potremo finalmente tradurre in atto ciò che finora è rimasto solo in potenza”.