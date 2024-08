Montepaone, tutto pronto per il concerto del pianista Giuseppe Nola

Riflessi sonori Piano Festival entra nel vivo della sua terza edizione

Palazzo Cesare Pirrò, Montepaone (CZ): un appuntamento all’insegna della musica colta, quello offerto dal Festival pianistico Riflessi Sonori ‒ organizzato dall’Associazione culturale omonima ‒ sotto la direzione artistica del M° Davide Cerullo.

Il M° Giuseppe Nola ha all’attivo una nutrita attività concertistica e una corposa serie di riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

L’8 agosto alle 21:30 offrirà al pubblico di Palazzo Cesare Pirrò un programma strepitoso del repertorio pianistico.

In apertura, la Sonata n.23 “Appassionata” in Fa minore op. 57 di L. van Beethoven, opera più rappresentativa del periodo eroico del compositore, culmine tragico di un trittico cui fanno parte la “Patetica” e “Al chiaro di luna”. A seguire, la “Vallée d’Obermann” di F. Liszt, che rientra nella raccolta pianistica nota sotto il nome di “Années de Pelerinage”, espressione di una lettura malinconica e profonda della natura. Infine, lo “Scherzo” in SI bemolle minore op. 31, capolavoro pensato dal genio di F. Chopin, che travolgerà il pubblico in un turbinio di emozioni sublimi e contrastanti.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero 338.9908800 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica pianofestival.montepaone@gmail.com.

Si ricordano i prossimi concerti pianistici del Festival, per il quale si ringraziano il comune di Montepaone per il patrocinio e tutti gli sponsor aderenti per il sostegno: 14 agosto, ore 21:30 ‒ concerto del M° Daniele Zirilli; 20 agosto, ore 21:30 ‒ concerto del M° Davide Cerullo, pianista solista, con la formazione d’archi Jonium Strings.

Il Palazzo sarà aperto dalle 21:00 per consentire di prendere posto comodamente.

Laura Montuoro