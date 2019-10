Montepaone – Un nuovo autovelox è attivo sulla Statale 106

Il sindaco di Montepaone (Cz), Mario Migliarese sul suo profilo social (FB), avvisa che l’autovelox che attraversa il Comune che amministra è attivo. L’annuncio è corredato di foto del misuratore elettronico in si legge ben in evidenza “attivo”.

Scrive Migliarese: “AUTOVELOX ATTIVO

Da questa notte saranno attivi i misuratori elettronici di velocità installati sul tratto di strada statale 106 che attraversa il Comune di Montepaone.

I vantaggi che derivano dall’installazione di questo dispositivo sono numerosi, tra i quali:

– deterrente contro l’eccesso di velocità

– uniformare Montepaone agli standard di sicurezza adottati nella maggior parte dei comuni del centro e nord Italia.

– far pagare coloro che, superando i limiti di velocità, mettono in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli altri automobilisti e passeggeri”.

Soverato News