A Montepaone un ricco calendario di eventi per Luglio e Agosto 2025

Anche quest’anno il Comune di Montepaone propone un’estate all’insegna della cultura, del divertimento e della partecipazione con un programma ricchissimo di eventi distribuiti tra luglio e agosto. L’iniziativa, curata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con diverse associazioni locali, coinvolge il centro storico e la zona lido, trasformando la cittadina in un vero e proprio palcoscenico all’aperto.

Luglio tra teatro, musica e arte urbana

Il mese di luglio si apre con un progetto di street art: dal 7 all’11 luglio si svolgerà la realizzazione di murales nel centro storico, a cura di Riviviamo Montepaone e TROP. A seguire, un fitto calendario di spettacoli teatrali, concerti e festival musicali, tra cui si segnalano la Cover Band Zucchero (sabato 19), il Piano Festival “Riflessi Sonori” (mercoledì 31) e diverse rappresentazioni teatrali presso l’anfiteatro Montepaone Lido, tra cui quella della Compagnia Instabile del Montauro il 28 luglio.

Particolare attenzione anche ai più piccoli con spettacoli dedicati ai bambini come Pascal Slava (18 luglio). Non mancano momenti di approfondimento, come l’incontro del 29 luglio sui disturbi nutrizionali e alimentari.

Agosto: arte, tradizione e spettacolo pirotecnico

Il mese di agosto si apre con due mostre: una fotografica (1–31 agosto) e una di pittura (1–17 agosto), entrambe nel Palazzo Pyrrò. Torna anche il Museo degli Antichi Mestieri, attivo in diverse date durante il mese.

Tra gli eventi clou spiccano il Concerto con Cover Band Eros Ramazzotti (3 agosto), lo Street Food Fest (13 agosto) e il concerto con fuochi pirotecnici il 15 agosto. Non mancano nemmeno la letteratura e gli incontri culturali: il 17 agosto è prevista la presentazione del libro di Pierre Mevilacqua, mentre il 18 si terrà l’incontro “Tutti i paesi ti urtano e il mio mi porta”.

Ampio spazio anche alla musica live: da segnalare i concerti di Kora Beat (10 agosto), Duo Acustico (23 agosto), e Spar Diversi Quartetto (26 agosto). Per gli appassionati di enogastronomia, sabato 9 agosto si terrà un percorso degustativo tra le vie di Montepaone.

Non mancano gli appuntamenti per i più piccoli e per le famiglie: spettacoli per bambini (come quello del 2 agosto con Combriccola Allegria), giochi, e persino un torneo di biliardino (30 agosto).

Un’estate per tutti

Il programma estivo di Montepaone 2025 si distingue per la varietà e la qualità delle proposte, con eventi pensati per tutte le età: arte, musica, teatro, gastronomia, laboratori, festival e momenti di riflessione culturale. Un’iniziativa che conferma Montepaone come uno dei centri più attivi della costa ionica calabrese, capace di coniugare tradizione e innovazione, promuovendo al contempo il territorio e la partecipazione della comunità.

L’invito è rivolto a cittadini, turisti e visitatori: Montepaone vi aspetta per un’estate indimenticabile.