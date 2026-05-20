Montepaone, un sabato Naturium di libri, ricette e degustazioni gratuite

Nella sede del progetto culturale, Giovanna Maria Bullotta presenta il suo volume dedicato ai dolci senza glutine: un appuntamento tra cultura alimentare, preparazione dal vivo e assaggi aperti al pubblico

Un libro, oltre quaranta ricette, una dimostrazione dal vivo e una degustazione gratuita per scoprire che il senza glutine può essere non solo una necessità alimentare, ma anche un’occasione di gusto, creatività e condivisione. È questo il cuore dell’appuntamento in programma sabato 23 maggio 2026 alle ore 18, nella sede Naturium di Montepaone Lido, dove sarà presentato il libro di Giovanna Maria Bullotta, Dolci Sì, Glutine No!, sottotitolo eloquente: Dolcezze per tutti.

L’iniziativa punta a unire divulgazione, cucina e attenzione alla salute, proponendo al pubblico un momento concreto e accessibile: non solo la presentazione di un volume, ma anche la possibilità di vedere l’autrice all’opera mentre prepara dal vivo alcuni dolci senza glutine, realizzati con farine alternative e ingredienti selezionati, che saranno poi offerti in degustazione gratuita ai presenti.

Al centro dell’incontro ci sarà un messaggio semplice ma importante: la cucina senza glutine non deve essere percepita come una rinuncia. Può diventare, al contrario, uno spazio di sperimentazione, educazione alimentare e valorizzazione di prodotti diversi, adatti non solo a chi convive con specifiche esigenze nutrizionali, ma anche a chi desidera avvicinarsi a un’alimentazione più consapevole.

Il libro raccoglie oltre 40 ricette di dolci senza glutine, pensate per essere facili, veloci e realizzabili con farine alternative. Una proposta che parla a famiglie, appassionati di cucina, persone celiache o sensibili al glutine, ma anche a chi vuole portare in tavola preparazioni più inclusive, capaci di rispondere alle esigenze di tutti.

Durante l’evento, l’autrice utilizzerà diversi ingredienti già selezionati per la preparazione dei prodotti da degustare: farine di riso, farina di grano saraceno, farina di mandorle, farina di nocciole, farina di arachidi, amido di riso, fecola di patate, cocco grattugiato, latte di mandorla e bevande vegetali al cocco e mandorla. Accanto a questi, anche mix specifici per dolci e preparazioni senza glutine, pensati per rendere più semplice la realizzazione delle ricette anche in ambito domestico.

Un ruolo centrale nell’organizzazione e nella promozione dell’appuntamento è svolto dal progetto culturale Naturium, fondato da Giovanni Sgrò, da anni impegnato sul territorio nella diffusione di una cultura legata alla sana alimentazione, alla qualità dei prodotti, alla sostenibilità e alla consapevolezza dei consumi. Naturium conferma così la propria vocazione: non essere soltanto uno spazio commerciale, ma un presidio culturale capace di creare occasioni di incontro, informazione e partecipazione.

L’evento vedrà gli interventi di Francesco Lembo, nutrizionista, Antonella Fulciniti, chinesiologa, Alessia Colosimo, consigliera AIC Calabria, Giuseppe Battaglia, vicepresidente Aniad, e Giovanni Sgrò, che condurrà la presentazione.

La serata si annuncia dunque come un appuntamento dal taglio pratico e divulgativo, dove il libro diventa punto di partenza per parlare di salute, inclusione alimentare e piacere del gusto. Perché il messaggio di Dolci Sì, Glutine No! è chiaro: anche senza glutine, il dolce resta un linguaggio universale.