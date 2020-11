Morra torna sulla Santelli: “Aveva diritto a candidarsi, ma i calabresi non si lamentino”

“La stessa compianta Santelli ha rilasciato interviste in cui ha affrontato lei stessa la questione della malattia a dimostrazione del fatto che tutti conoscevano”.

“Il mio rilievo e’ che se adesso la regione Calabria si trova con un facente funzione e un presidente del consiglio regionale arrestato con accuse gravi, ebbene l’elettore calabrese, e questo vale anche per me, non deve stupirsi e lamentarsi perche’ non era imprevedibile quello che e’ successo“.

Cosi’ il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra a In mezz’ora in piu’ su Rai Tre. Morra aggiunge: “E’ diritto delle persone piu’ deboli candidarsi, io dico che il voto in casi come questo e’ condizionato“. (dire.it)