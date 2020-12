E’ morta la donna di 86 anni coinvolta nell’incidente stradale avvenuto stamani nel centro di Catanzaro, a pochi metri dal palazzo di giustizia.

Per cause in corso di accertamento, la Hyundai Athos condotta dalla donna ha attraversato completamente via Indipendenza, proveniente da via Crispi, finendo a velocità sostenuta contro l’angolo della porta di ingresso di un negozio.