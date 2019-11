Morta la mamma di Raoul Bova

Grave lutto per Raoul Bova. L’attore, originario di Roccella Jonica, ha perso la mamma e sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui sono insieme abbracciati. Nessuna notizia ufficiale, ma un tenero ricordo: «Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…»

Anche dall’account d Rocio Munoz Morales si evince la scomparsa della signora Rosa. «Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’anima rock’ … come dicevo sempre io».

Raoul ha pubblicato uno scatto in bianco e nero in cui è in sella a una motocicletta e dietro c’è la mamma che sorride e tiene in mano dei fiori. La compagna, invece, ha postato una foto del cielo. Tante le condoglianze da parte di fan e di personaggi dello spettacolo come Laura Pausini, Valeria Marini e tanti altri.