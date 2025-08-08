Morte 52enne: Cos’è il Botulino? Un pericolo silenzioso negli alimenti

L’intossicazione di cui si sospetta che sia stata vittima Luigi Di Sarno è causata dal botulino, un’emergenza sanitaria grave ma fortunatamente rara, che si manifesta a seguito dell’ingestione della tossina botulinica, una delle sostanze più potenti e letali conosciute.

Il botulino non è un singolo batterio, ma un gruppo di batteri (principalmente il Clostridium botulinum) che in condizioni di assenza di ossigeno – come quelle che si creano all’interno di conserve domestiche, insaccati non cotti adeguatamente o prodotti sott’olio preparati in modo non corretto – producono una neurotossina.

Questa tossina attacca il sistema nervoso, bloccando il rilascio di un neurotrasmettitore chiamato acetilcolina, fondamentale per il funzionamento dei muscoli.

I sintomi iniziali di un’intossicazione da botulino possono essere subdoli e aspecifici, come stanchezza, debolezza e vertigini, ma progrediscono rapidamente.

Nelle fasi successive, compaiono sintomi neurologici distintivi, tra cui visione doppia, difficoltà a deglutire e parlare, e paralisi flaccida che, partendo dai muscoli facciali e del collo, può estendersi al resto del corpo, arrivando a compromettere la respirazione e, se non trattata tempestivamente, può portare alla morte.

La prevenzione è l’arma migliore contro il botulismo. È fondamentale rispettare rigorosamente le norme igieniche nella preparazione e conservazione degli alimenti, specialmente per quelli a rischio come conserve fatte in casa e salumi. Il corretto trattamento termico è essenziale per eliminare le spore del batterio.

In caso di sintomi sospetti dopo aver consumato un alimento potenzialmente a rischio, è cruciale rivolgersi immediatamente a un medico o recarsi al pronto soccorso, in quanto la tempestività del trattamento con l’antitossina può fare la differenza tra la vita e la morte.

La tragica scomparsa di Luigi Di Sarno sottolinea ancora una volta l’importanza di una corretta educazione alimentare e della consapevolezza dei rischi legati a un’errata conservazione dei cibi. Le indagini proseguono per far luce su questa dolorosa vicenda.