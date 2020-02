Morte di un 51enne all’Ospedale “Pugliese”, cinque medici rinviati a giudizio

Omicidio colposo. E’ questa l’accusa per cui cinque medici dell’ospedale Pugliese-Ciaccio sono stati ieri rinviati a giudizio dal Giudice udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro. L’inchiesta della Procura era stata avviata in seguito alla morte per shock settico di un uomo di 51 anni Salvatore Talarico dopo tre visite al pronto soccorso il poco più di dieci giorni e un ricovero poi rivelatosi fatale.

I fatti risalgono al marzo 2016. L’accusa ipotizza omissioni e consulenze chirurgiche incomplete che sarebbero state concause del decesso. I rinviati a giudizio sono Nicola De Grazia, Francesco Leone Antonio Raynal,Pasquale Castaldo e Claudio D’Amore. Il processo inizierà i primi di novembre.