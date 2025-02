Morte figlio del senatore Mario Occhiuto dopo caduta dalla finestra di casa – Reazioni

È morto nella notte Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco di Cosenza e senatore Mario Occhiuto. Il 30enne, studente in Psicologia, nella serata di venerdì 21 febbraio è precipitato, per cause in corso di accertamento, da una finestra dell’abitazione di famiglia all’ultimo piano dell’immobile ubicato in viale Giacomo Mancini. I genitori erano entrambi presenti in casa al momento dell’accaduto.

Gruppo del Pd in Consiglio regionale:

“Esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, siamo vicini alla famiglia Occhiuto e a tutte le persone che hanno condiviso la vita di Francesco. La perdita di un figlio è una tragedia incomprensibile e insostenibile, e non esistono parole che possano alleviare il dolore che la famiglia sta vivendo. Con la preghiera e in silenzio manifestiamo la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo difficile momento”.

Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico:

“Rivolgo a Mario Occhiuto le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Siamo attoniti e senza parole. Le senatrici e i senatori del Pd si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento”. Così il presidente dei Senatori PD, Francesco Boccia.

Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro:

“La città di Catanzaro è vicina con sincero affetto al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutti i familiari per la tragica scomparsa del loro congiunto, Francesco Occhiuto. Una notizia tanto improvvisa quanto sconvolgente. Possiamo solo immaginare il loro immenso dolore per quella giovane vita spezzata e dunque vogliamo far giungere i nostri sentimenti di profondo cordoglio e le nostre più sentite condoglianze”.