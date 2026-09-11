Morto il professore accoltellato dalla badante: voleva “operarlo” per un falso animale

È morto dopo settimane di agonia Antonio “Totò” Reggio, l’anziano di 91 anni accoltellato dalla propria badante lo scorso 19 agosto. Troppo profonde le ferite inferte all’addome e al torace, che avevano inizialmente costretto al ricovero e al trasferimento d’urgenza a Catanzaro per le gravi condizioni in cui versava la vittima.

L’uomo, un noto professore della provincia vibonese, è morto nelle scorse ore, a tre settimane dall’accoltellamento avvenuto nella sua casa di Vibo Valentia.

“Operato” dalla badante per un animale nell’addome

Sul caso aveva avviato subito le indagini la Squadra mobile di Vibo Valentia, ponendo l’attenzione sulla posizione della badante. Nelle ore successive la donna, originaria dell’Ucraina, era stata fermata: nella ricostruzione dell’accusa erano emersi inquietanti dettagli.

Gli agenti intervenuti sul posto dell’accoltellamento si erano trovati davanti a una scena drammatica, con una “sala operatoria” adibita nella cucina della casa.

La donna, interrogata, avrebbe riferito di aver voluto togliere dal corpo dell’uomo un non meglio precisato animale. Dopo aver somministrato sostanze sedative per addormentare la vittima avrebbe poi accoltellato l’anziano causandogli le gravi ferite che lo hanno portato alla morte.

La donna è stata fermata per tentato omicidio aggravato, un’accusa adesso destinata ad aggravarsi.