Mostra di Fumetti “Sogni d’Inchiostro”: il talento di Rocco Stranieri emoziona Girifalco

Il Comune di Girifalco si prepara a celebrare l’arte e la creatività con l’apertura della mostra di fumetti intitolata “Sogni d’Inchiostro”, un’esposizione dedicata interamente alle opere del talentuoso artista locale Rocco Stranieri.

L’iniziativa, promossa dal vicesindaco con delega al Marketing Territoriale, Alessia Burdino, mira a valorizzare il talento locale e a rendere l’affascinante arte del fumetto accessibile a tutta la cittadinanza.

La mostra sarà ospitata presso la Galleria d’Arte del Comune di Girifalco, situata nella centrale Piazza Umberto I°. Le opere di Rocco Stranieri saranno in esposizione per quasi un mese, unendo idealmente il periodo pre-festivo e quello natalizio: da venerdì 12 dicembre a venerdì 2 gennaio.

“Il fumetto è una forma d’arte straordinaria, capace di unire narrazione e illustrazione in modo unico,” ha dichiarato il vicesindaco Alessia Burdino. “Attraverso “Sogni d’Inchiostro” vogliamo offrire uno spazio espositivo di pregio a Rocco Stranieri, e al contempo arricchire l’offerta culturale del nostro territorio durante il periodo delle festività.”

Il Vicesindaco ha poi aggiunto, sottolineando l’importanza dell’evento nella strategia di promozione locale: “L’obiettivo del Marketing Territoriale è anche quello di sostenere e promuovere le eccellenze artistiche che nascono e operano sul nostro territorio.”

L’evento rappresenta un importante esempio di sinergia territoriale, realizzato in preziosa collaborazione con la Pro Loco di Girifalco e l’AVIS Comunale di Girifalco. Questi enti hanno fornito il loro indispensabile supporto logistico e promozionale, evidenziando come la collaborazione tra Amministrazione e associazioni sia fondamentale per la crescita e l’arricchimento della comunità. L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 12 dicembre alle ore 17:30.

Cittadini, appassionati di fumetti e curiosi sono invitati a partecipare numerosi per incontrare l’artista e iniziare un emozionante viaggio nel mondo delle sue creazioni. Tra gli ospiti d’onore della serata di apertura, sarà presente anche il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, prof. Virgilio Piccari.