La rete Bitcoin comprende migliaia di nodi casuali in diverse parti del globo. Scopri i motivi per eseguire un nodo Bitcoin.

Se hai familiarità con le criptovalute, allora devi aver sentito parlare di kinks. Un nodo Bitcoin è un computer che esegue software per mantenere le operazioni blockchain come trustpedia.io/it/ una piattaforma bitcoin in esecuzione su una rete che comprende migliaia di nodi, convalidando le transazioni e aggiungendole alla blockchain. Ogni nodo della rete contiene una copia del libro mastro Bitcoin, incrociato tra loro per assicurarsi che la blockchain sia aggiornata.

I nodi Bitcoin operano su una rete peer-to-peer, connettendosi direttamente e comunicando tra loro. La maggior parte di loro si connettono via Internet ma, alcuni usano satellite, reti mesh o radio. La rete distribuita aiuta a garantire che non vi sia alcuna autorità centrale in Bitcoin, quindi, le transazioni decentralizzate. Inoltre, Bitcoin consente ai nodi di unirsi e uscire dalla rete a piacimento. Quindi, perché dovresti eseguire un nodo Bitcoin?

Vantaggi in termini di sicurezza

L’esecuzione di un nodo Bitcoin offre numerosi vantaggi di sicurezza. Elimina o riduce la necessità di esporre le tue chiavi private online, mantenendo i tuoi dati e le tue criptovalute al sicuro. Una delle implementazioni di nodi Bitcoin più popolari, Bitcoin Core, consente di creare transazioni non firmate chiamate PSBT. Puoi quindi firmare quella transazione utilizzando un portafoglio diverso, non connesso a Internet e trasmetterlo attraverso il tuo nodo Bitcoin. Ciò migliora significativamente la sicurezza, separando le chiavi private da qualsiasi collegamento esterno.

Rafforza la rete Bitcoin

I nodi Bitcoin sono fondamentali per la velocità di elaborazione dei pagamenti. L’esecuzione di diversi nodi facilita l’elaborazione delle transazioni più velocemente e rende molto più difficile per chiunque compromettere Bitcoin. Manipolare le transazioni Bitcoin significa compromettere più della metà di tutte le copie del libro mastro blockchain contemporaneamente, il che può essere estremamente difficile con migliaia di nodi in rete. Pertanto, ospitare un nodo Bitcoin aiuta a rafforzare le difese della rete contro gli attacchi esterni.

Ad esempio, se più governi tentassero di chiudere tutti i nodi Bitcoin nelle loro giurisdizioni, sarebbe fondamentale per la sicurezza della rete mantenere un numero significativo di nodi al di fuori di quei paesi per la continuità di Bitcoin.

Allo stesso modo, se una vulnerabilità abbattesse un numero significativo di nodi Bitcoin allo stesso tempo, una massa critica di nodi avrebbe ancora bisogno di continuare a funzionare mentre il problema viene risolto. I nodi interessati potrebbero quindi ricongiungersi alla rete.

Migliorare la trasparenza del procedimento

Il boom delle criptovalute attira molti truffatori che di solito appaiono come clienti autentici. Ad esempio, un acquirente fraudolento può manipolare il nodo a cui si connette il portafoglio quando effettua il pagamento. Ciò consente loro di inviarmi Bitcoin contraffatti e, il tuo portafoglio presumerebbe che tu abbia ricevuto Bitcoin reale. Tuttavia, l’esecuzione del proprio nodo può essere il modo migliore per evitare tali truffe, consentendo di verificare e confermare le transazioni in modo indipendente. Inoltre, puoi anche visualizzare tutte le tue transazioni direttamente in tempo reale, eliminando le possibilità di manipolazione.

Privacy migliorata

Gestire il tuo nodo Bitcoin può anche consentirti di creare e trasmettere transazioni direttamente, senza fare affidamento su fornitori di servizi che potrebbero compromettere i tuoi dati privati. Un nodo elimina anche la necessità di utilizzare un esploratore di blocchi per controllare lo stato delle tue transazioni Bitcoin. Gli esploratori dei blocchi consentono a terze parti di tracciare le cronologie delle transazioni degli utenti crittografati e collegarle ai loro indirizzi IP. Ciò consentirebbe ai cattivi attori di accedere e far trapelare il tuo saldo Bitcoin, le controparti finanziarie e persino la posizione fisica.

Bitcoin si trova costantemente ad affrontare minacce da parte di aggressori informatici e autorità di regolamentazione governative. L’esecuzione di un nodo Bitcoin ti consente di mantenere la rete sicura ed efficiente per tutti gli utenti. Viene inoltre fornito con una maggiore privacy e sicurezza degli utenti. Parla con un esperto per ottenere indicazioni su come configurare il tuo nodo Bitcoin.