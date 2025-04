Moto finisce fuori strada schiantandosi contro un albero: muore un 27enne

Incidente mortale sulla Statale 18 tra San Nicola Arcella e Scalea: muore il 27enne Luca Terranova, grave l’amico. Una tragedia che ha scosso nella serata di venerdì il territorio dell’alto Tirreno cosentino.

Una moto con due giovani in sella, per cause da accertare, è finita fuori strada per poi schiantarsi contro un albero, al confine tra San Nicola Arcella e Scalea in località San Giorgio. L’impatto, violentissimo, è costato la vita a un ragazzo originario di Fagnano Castello.

Luca, 27anni compiuti un paio di giorni fa, era un brillante maitre di sala in una delle strutture ricettive più importanti dell’Alto Tirreno Cosentino.

E’ deceduto durante il trasporto in ospedale, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. A nulla sono valsi i tentativi del personale del 118 e dell’elisoccorso. L’altro passeggero della moto è stato ricoverato in prognosi riservata a Cosenza.