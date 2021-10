Motore di autobus di linea in fiamme a Catanzaro

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 16.00 circa sulla Rotonda Benito Gualtieri uscita Via Acri per un principio di incendio al vano motore di un autobus dell’azienda di trasporto urbano della città di Catanzaro.

Il veicolo era in transito quando per cause accidentali si incendiava. Un primo intervento del personale autista del mezzo ed il tempestivo intervento dei vigili del fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme limitando i danni al solo vano motore. Non si registrano danni a persone.