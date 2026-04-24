​Motori accesi ad Amaroni: al via il IV° Motoraduno del Golfo

Il rombo dei motori sta per tornare a scuotere le colline catanzaresi. Il 2 e 3 maggio 2026, la città di Amaroni ospiterà il IV° Motoraduno del Golfo, un evento che quest’anno assume un significato speciale: il Moto Club Scasedati Amaroni festeggia infatti il suo decimo anniversario (2016-2026).

​L’evento, patrocinato dal Comune di Amaroni e supportato dall’AVIS Comunale di Squillace, si svolgerà presso l’Area Anfiteatro “Nicholas Green”, promettendo un weekend all’insegna della passione per le due ruote, della scoperta del territorio e della convivialità.

Il Programma: tra tour panoramici e musica

​Il sipario si alzerà sabato 2 maggio alle ore 15:30 con l’accoglienza e l’apertura ufficiale delle iscrizioni. Il momento clou del pomeriggio sarà la partenza, fissata per le 18:00, per un giro turistico a Girifalco, che includerà una visita al centro storico e un aperitivo offerto dal locale “Vidocq”. La serata proseguirà ad Amaroni con una cena offerta dal Moto Club e si concluderà a ritmo di musica con il DJ Set di Claudio DJ Vocalist.

Domenica 3 maggio la giornata inizierà presto: dalle 9:30, oltre alle iscrizioni, i partecipanti potranno godere della colazione offerta dall’organizzazione. Dopo la chiusura delle iscrizioni a mezzogiorno, seguirà il pranzo sociale. Il pomeriggio sarà dedicato alle premiazioni, ai ringraziamenti istituzionali e al gran finale delle 15:00 con il taglio della torta celebrativa.

Un evento per la comunità

​Oltre al percorso su strada, l’area dell’evento sarà animata da intrattenimenti vari, giochi, riffa e degustazioni di prodotti tipici locali. Per i motociclisti che arrivano da lontano, l’organizzazione ha previsto un’area tenda interna alla manifestazione.

​Info e Contatti

Per maggiori informazioni o iscrizioni, è possibile contattare gli organizzatori:

​Domenico: 349 28 49 734

​Stefano: 339 68 37 338

​Social: Facebook e Instagram “Iscasedati Amaroni”

L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i centauri della Calabria e non solo, unendo il fascino del “coast to coast” collinare alla celebrazione di dieci anni di attività di un club che è diventato un punto di riferimento per il territorio.