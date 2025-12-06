Motrice si ribalta sulla Statale 106, conducente ferito trasportato in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è impegnata sulla SS106 nel comune di Simeri Crichi, nei pressi della rotatoria adiacente all’azienda Coluccio, per un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto un autotreno (motrice con rimorchio). Per cause in corso di accertamento, la motrice si è ribaltata su un fianco occupando parte della sede stradale. A bordo era presente il solo conducente, affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure e successivamente trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato.

Sul posto sono presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per la gestione della viabilità.

Attualmente si registrano rallentamenti nel tratto interessato.