“Mozione di sfiducia del segretario circolo Pd di Chiaravalle Centrale”

Il Direttivo del Circolo Partito Democratico di Chiaravalle Centrale, con la presente Nota, comunica che la Dr.ssa Emanuela Neri è stata formalmente sfiduciata e revocata dall’incarico di segretario cittadino con Mozione di Sfiducia sottoscritta dalla maggioranza dei componenti e trasmessa a tutti gli organi nazionali e regionali del partito.

Si precisa che il partito democratico è un partito basato sul dialogo, sul confronto e governato dalle regole democratiche sancite dallo statuto e dal codice etico.

Detta formale mozione è scaturita all’esito di alcune situazioni politiche che negli ultimi periodi il circolo di Chiaravalle Centrale ha vissuto, vedendo una posizione ed un orientamento della Segretaria Neri contrapposto con quanto espresso dalla maggioranza del direttivo.

Difatti, all’adunanza di venerdì 11 Settembre 2020, la maggioranza dei componenti del direttivo (presenti), a seguito di una discussione, aveva già motivato e posto la sfiducia nei confronti della stessa.

Al riguardo, alla luce di quanto espresso, si precisa altresì, che la Dr.ssa Neri, al fine di mantenere un comportamento uniforme a quanto sancito dallo Statuto e dal Codice Etico, avrebbe dovuto, già in tale circostanza, rappresentare le proprie dimissioni.

Pertanto, ogni iniziativa della Dr.ssa Emanuela Neri è da considerarsi solo a mero titolo personale e non in rappresentanza del Circolo PD di Chiaravalle Centrale.