Mozza orecchio al vicino con machete e ferisce un’altra persona

Ha mozzato un orecchio al vicino di casa con un machete e colpito alla testa un parente della vittima.

E’ successo a Santa Maria del Cedro, nel Cosentino, quando una famiglia era alle prese con il “rito” dell’uccisione del maiale e, a un certo punto, un vicino di casa ha bussato alla porta e tra loro e’ scoppiata una lite.

Il padrone di casa ha preferito spostarsi in strada per discutere con il vicino di casa. A quel punto, è giunto il fratello del vicino brandendo un machete. La discussione ha coinvolto anche un familiare del proprietario che aveva organizzato il pranzo per l’uccisione del maiale.

Dopo poco, la lite è degenerata e l’uomo che aveva in mano il machete ha colpito il vicino di casa mozzandogli l’orecchio e poi nella colluttazione ha ferito anche un familiare colpendolo alla testa.

Subito sono intervenute tutte le persone presenti al pranzo per evitare il peggio. I due feriti sono stati portati in ospedale, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di una vicenda complessa.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla lite e le persone coinvolte.