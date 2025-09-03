Multe fuorilegge, sequestrati numerosi dispositivi Targa System nel catanzarese

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito il sequestro dei dispositivi elettronici “Targa System” in uso in alcuni comuni della provincia.

L’operazione, disposta dal GIP su richiesta della Procura di Catanzaro, ha coinvolto i comuni di Isca sullo Ionio, Stalettì, Sellia Marina, Cropani e Satriano. Hanno collaborato all’operazione anche i Vigili del Fuoco e l’Anas.

Secondo le indagini, questi dispositivi, dotati di sistemi di videosorveglianza e software per la lettura delle targhe, potrebbero essere stati utilizzati in modo non conforme alle normative del Codice della Strada e della privacy.

Nello specifico, si ipotizza che le infrazioni venissero contestate in modo differito e ingiustificato.

​Gli investigatori hanno anche acquisito numerosi verbali di contravvenzione, che potrebbero essere annullati a causa della presunta illegalità del sistema.

Contestualmente, la Guardia di Finanza ha sequestrato i bilanci dei comuni di Isca sullo Ionio, Stalettì, Sellia Marina, Cropani, Satriano, Montepaone, Simeri Crichi e Squillace per verificare l’eventuale utilizzo improprio dei proventi delle multe.

Le indagini sono ancora in corso per accertare se i dispositivi fossero illegittimi, se fossero autorizzati e se i fondi ricavati dalle sanzioni siano stati usati in modo corretto.